Napoli, Luperto: "Anno importantissimo per me. Voglio restare "

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È stato un anno importantissimo per me, con Ancelotti sono cresciuto tanto. Giocare nel Napoli è stato oro per me, professionalmente è un'esperienza fantastica e il mio desiderio è quello di rimanere in azzurro". Il giovane difensore del Napoli, Sebastiano Luperto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss si racconta svelando anche le sue ambizioni future. "Il mister ha subito avuto idee chiare su di me, mi ha concesso fiducia e mi ha impiegato con intelligenza e attenzione per farmi maturare - ha proseguito - Ho giocato spesso quest'anno e spero di poter dare il mio contributo ancora maggiormente il prossimo anno, sperando di essere ancora qui".