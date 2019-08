© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dobbiamo guardare a tutte le partite fatte fin qui, conservando le cose positive e analizzando le cose negative che sono da migliorare". Così ha parlato in mixed zone Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, dopo la sconfitta per 4-0 con il Barcellona. "Cosa posso fare per farmi trovare pronto? Dovrò lavorare molto dal punto di vista fisico, acquisire maggiore esperienza. Spero che con il lavoro ed il continuo aiuto dei compagni di squadra possa farlo in fretta", riporta Tuttonapoli.net.