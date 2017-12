Napoli, Machach non per l'immediato: il francese sarà girato in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Machach al Napoli: affare praticamente già deciso, ve l'abbiamo raccontato in giornata. Il club azzurro ha chiuso per l'arrivo del centrocampista francese, che però non sarà un rinforzo per la squadra di Maurizio Sarri, almeno non nell'immediato. L'intenzione del Napoli, infatti, è di girare in prestito il giocatore, affinché dimostri il proprio valore prima di entrare a far parte della rosa azzurra. In tal senso, una possibile ipotesi porta al Chievo, visti gli ottimi rapporti fra i due club, e il futuro immediato di Roberto Inglese ancora da decidere.