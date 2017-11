Napoli, Maggio: "Ghoulam tranquillo, forse deve realizzare"

"Non sarà facile contro la Svezia, ma la Nazionale ha le qualità per passare il turno". Parola di Christian Maggio, terzino del Napoli che a Radio Kiss Kiss ha parlato del suo rapporto con la città: "Quando sono arrivato a Napoli ero un ragazzo molto tranquillo, arrivavo da un contesto molto tranquillo e nei primi mesi non è stato facile e mi sono detto 'mammamia, dove sono finito'. Invece, poi mi sono ambientato e mi trovo benissimo. Ho detto a tanti amici di venire qui a Napoli ed anche loro all'inizio erano scettici, poi quando li ho convinti non volevano più andarsene".

Ghoulam?

"Ieri ci ho parlato, l'ho visto tranquillo e abbastanza sereno. Secondo me non ha ancora realizzato il tipo di infortunio e in quel periodo serviranno i compagni e gli amici. Ci sono passato anche io, Ghoulam ha la mentalità e la forza giusta per tornare più forte di prima".