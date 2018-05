Napoli, Maggio: "Il gol all'Inter a San Siro uno dei ricordi più belli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Maggio, terzino del Napoli, nel documentario pubblicato su Dugout 'Napoli - A Football City', ha rilasciato alcune dichiarazioni suoi suoi tanti anni in azzurro: "Ricordo benissimo due o tre anni fa, vincemmo 3-1 con l'Inter e segnai anch'io. Fare gol nella 'Scala del Calcio' è la cosa più bella che possa accadere ad un calciatore. Ricordo tante partite belle, molto emozionanti. Spero di affrontarne ancora altre, perché sono sfide importanti".

Sui tifosi: "Una sera ero a mangiare con mia moglie e i miei figli, mi giro e vedo dei tifosi che cominciarono a parlare con me di calcio, mi chiedevano foto. E' stato strano, ma anche bello. Per i tifosi parlare con un giocatore era incredibile, per me era una novità avere persone sconosciute al tavolo".