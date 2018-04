Napoli, Maggio in scadenza. L'agente: "Ci ritroveremo prima dell'estate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore del terzino Christian Maggio ha parlato del futuro del suo assistito. Il calciatore classe '82 è legato al Napoli da un accordo in scadenza a giugno: "Avremo modo di trovarci prima del calciomercato per valutare la disponibilità della società a mantenere un rapporto con Christian, ci proveremo. Sensazioni? Non lo so, credo dipenda molto dal fatto se ci sarà qualche esterno che lascerà Napoli. Christian a livello di professionalità non credo sia secondo a nessuno, dirigenti ed allenatore lo sanno benissimo", ha dichiarato Massimo Briaschi.