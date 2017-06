Napoli, Maggio in uscita. Ci sono Hellas e SPAL

© foto di Federico De Luca

In casa Napoli fra i nomi in uscita c'è anche quello di Christian Maggio. L'esterno, nonostante un altro anno di contratto, dovrebbe lasciare il San Paolo col Napoli che lo libererebbe a zero. Su di lui, riporta Il Mattino, ci sono SPAL e Hellas Verona, con Pecchia che è un suo grande estimatore.