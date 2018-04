Napoli, Maggio: "Ogni gara una finale. Reina? E' concentrato sul Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro il Milan, il difensore del Napoli Christian Maggio ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "E normale che dopo la gara col Chievo l'entusiasmo sia a mille, ora ogni settimana sappiamo che può essere una finale per rutti, per noi, per la Juve, per chi sta cercando gli obiettivi. Cercheremo di continuare il nostro sogno perché è uno stadio difficile, il Milan sta facendo bene, vediamo, speriamo di fare un bel risultato e continuare questo sogno. Pepe Reina promesso al Milan? Conosciamo la sua professionalità, al di là della prossima stagione, sono certo che penserà solo al Napoli e a far bene, poi vedremo. Il futuro di Sarri? In questo momento della stagione spesso si pensa più al futuro ma spero che Sarri sia concentrato sul Milan e sul stare al Napoli".