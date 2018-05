Napoli, Maggio sul futuro: "Sarebbe bello restare ma è difficile che accada"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Maggio, difensore in scadenza col Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del proprio futuro: "Torino? Ora sto ragionando a 360 gradi su me stesso. Non è neanche ancora detto che vada via da Napoli. Ieri dovevo salutare. E' difficile che rimanga, quindi sto vedendo un po' di situazioni per scegliere quella migliore per me e la mia famiglia. Se De Laurentiis mi proponesse un anno da calciatore e uno da dirigente? Non lo so, bisognerebbe vedere tante cose. Mi piacerebbe, però bisognerebbe vedere i vari progetti. Restare a Napoli sarebbe bello, ma c'è di mezzo il lavoro e quindi bisogna prendere in considerazione ogni singola situazione. Ovvio che resterei volentieri, nei prossimi giorni farò le mie valutazioni".