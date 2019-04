Napoli, mai in partita ad Empoli: testa all'Arsenal troppo presto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brusca frenata nell'avvicinamento alla sfida all'Arsenal. Senza più obiettivi in campionato, il Napoli rimedia infatti una figuraccia ad Empoli, non entrando mai realmente in partita e chiudendo con la prova più brutta di tutta la stagione. Il 2-1 finale infatti rischia di essere persino ingannevole perché soltanto uno strepitoso Meret tiene il risultato in bilico fino alla fine, evitando il 2-0 già nel primo tempo ed il 3-1 ad inizio secondo tempo. Soltanto qualche timido segnale dopo il gol di Zielinski - prodezza individuale con un bolide da fuori area - ma neanche il pareggio, proprio poco dopo aver evitato il 2-0, dà la scossa al Napoli che paga un gap di attenzione, applicazione e intensità rispetto alla squadra di Andreazzoli.

"E' mancato qualcosa a livello mentale, nervoso, anche temperamentale. Cancelliamo in fretta questa partita, pensiamo alla prossima col Genoa". Chiarissimo Carlo Ancelotti nel post-partita, rifiutando anche particolari analisi sul turnover anche perché a mancare sono stati proprio quelli che solitamente sono i pilastri del Napoli. In difficoltà Malcuit e persino Koulibaly, svagato e spesso infilato nelle transizioni, col giovane Luperto invece tra i più applicati. Male Younes ed Ounas da seconda punta, chiamati ad un'occasione importante, ma se pure Allan non gira e perde quasi tutti i duelli allora diventa impossibile pareggiare la foga messa in campo dall'avversario.

Col Genoa al San Paolo l'occasione per mettersi alle spalle il ko del Castellani e ritrovare certezze dal punto di vista del gioco e dell'intensità. Torneranno titolari Maksimovic, Fabian e Mertens, probabilmente sarà a disposizione anche Insigne, e Ancelotti dovrà gestire anche a gara in corso le energie. Da quella sfida poi ci saranno quattro giorni per recuperare per l'Emirates, ma in tanti rischiano di dover giocare la terza gara di fila prima di Londra e Ancelotti - con tanti giocatori fuori - proverà a risparmiare almeno una parte di gara ad una parte di quei giocatori che in questo momento non hanno un sostituto come Mario Rui, Callejon, Allan e Milik.