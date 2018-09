Napoli, Maksimovic: "Ancelotti utilizza più giocatori. Testa alla UCL"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore del Napoli Nikola Maksimovic dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Adesso si può parlare di Champions perché è finita la partita contro la Fiorentina. Meritavamo di vincere, tutti i parametri sono dalla nostra parte, quindi dobbiamo essere contenti. La Champions? Io conosco bene la Stella Rossa, ho giocato a Belgrado. In Champions bisogna vincere la prima partita, altrimenti è tutto più difficile. In questi giorni abbiamo pensato prima alla Fiorentina, adesso si comincia a pensare alla prossima gara. L’opportunità di aver giocato? Ringrazio il mister. Lui è contento per il mio lavoro, ha detto che se continuo così avrò sicuramente chance, quindi dipende tutto da me. Ancelotti di un altro pianeta? Sicuramente sa utilizzare più giocatori e questo è importante per una squadra come il Napoli, tutti avranno una chance e poi dipende dal giocatore. Ora si comincia a giocare ogni tre giorni, servono più giocatori. Stiamo lavorando bene come gruppo, è una grande persona e un grande allenatore”.