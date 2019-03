Napoli, Maksimovic: "Campionato finito, ora ci resta solo l'Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore azzurro Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta con la Juve: "È difficile affrontare la gara con un uomo in meno, ma anche nel primo tempo abbiamo dato il massimo. Negli ultimi anni dominiamo contro la Juventus, ma loro grazie alle punizioni portano a casa il risultato. Questo ci fa male. Non si vedono 16 punti di distanza in classifica tra noi e i bianconeri, ma loro vincono e conta solo questo. Il campionato è finito, non ci pensiamo più. Pensiamo all'Europa League, l'unico obiettivo che ci è rimasto".

Sul rosso a Meret: "Ci sono gli arbitri e c'è il VAR, io non posso commentare. Anche Meret non sa se ha toccato Cristiano Ronaldo".

Sugli errori del Napoli: "Certi errori individuali decidono tanto e bisogna analizzali a fine campionato per arrivare anche noi a vincere la partita. Dobbiamo concentrarci tutti di più per evitarli. Nello spogliatoio ci siamo detti di giocare con la stessa cattiveria giovedì in Europa".