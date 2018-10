Napoli, Maksimovic da esubero a elemento chiave nelle notti Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'arrivo di Carlo Ancelotti ha rivalutato e coinvolto l'intera rosa. Ad eccezione degli infortunati, tutti infatti stanno trovando spazio in un discorso di rotazioni che dopo un paio di mesi sembrano persino già collaudate. Tra i giocatori che hanno beneficiato maggiormente del cambio in panchina c'è senza ombra di dubbio Nikola Maksimovic. "E' un difensore eccellente, completo, elastico, veloce, può giocare sia centro desta che centro sinistra", le parole di Ancelotti ad inizio del ritiro di Dimaro sul serbo che stupirono un po' tutti, visto che l'ex Torino era reduce da anni in panchina ed addirittura un prestito di sei mesi allo Spartak Mosca nel tentativo - non andato a buon fine - di non perdere il mondiale.

Nessuna frase di circostanza. Maksimovic è passato da esubero a primo ricambio ad Albiol e Koulibaly, ma non solo. Ancelotti contro il Liverpool l'ha schierato da terzino destro, o meglio da terzo centrale per quello che negli ultimi tempi viene definito il tre e mezzo difensivo, risultando il giocatore chiave per uscire dalla pressione alta, marchio di fabbrica dei reds, ed evitare di concedere ripartenze. Al punto da riproporlo con il PSG con la stessa efficacia. A Parigi è risultato tra i migliori in campo, impeccabile in chiusura e nel gioco aereo, prendendosi pure i complimenti di Ancelotti che ha a tutti gli effetti dato un senso al tanto discusso investimento da 23mln di euro per il suo cartellino. Oltre alle notti di Champions, ha trovato spazio anche da titolare al centro della difesa contro Fiorentina e Parma, pareggiando già l'impiego degli anni con Sarri. E domenica, contro la Roma, potrebbe essere confermato titolare ma per agire da centrale dando un turno di riposo ad Albiol.