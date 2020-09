Napoli, Maksimovic è ancora lontano dal rinnovo: resterà in scadenza di contratto

vedi letture

Quale futuro per Nikola Maksimovic? Ad inizio mercato si parlava di una possibile cessione, oggi invece la sua posizione nel Napoli sembra più salda. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, però, non c'è ancora l'accordo per il rinnovo di contratto. La distanza è ampia, per cui il difensore serbo rischia di restare in azzurro con il contratto in scadenza tra un anno, quando dunque potrebbe liberarsi anche a parametro zero.