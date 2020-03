Napoli, Maksimovic e Hysaj verso il rinnovo ma solo uno resterà in azzurro

vedi letture

Nikola Maksimovic e Elsaid Hysaj corrono verso il rinnovo ma con prospettive future decisamente diverse. Il difensore serbo vuole fortemente restare in azzurro e il club di De Laurentiis vuole altrettanto fermanente confermarlo in vista delle prossime stagioni. Per questo, presto si parlerà di una nuova intesa dopo che per almeno un paio di volte, la firma è stata rimandata solo per cause di forza maggiore. Discorso diverso per l'albanese in scadenza nel 2021: il suo rinnovo sarà utile solo per arrivare a una migliore cessione in estate, visto che l'esterno ha più volte dichiarato di voler cambiare aria e che il club, anche se non a cuore leggero, è pronto per accontentarlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.