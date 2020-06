Napoli, Maksimovic: "Non ho mai avuto questa continuità. Gattuso sempre vicino nelle difficoltà"

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky: "Il quarto posto? Fino a quando c'è la possibilità, ce la giochiamo. È il mio momento migliore da quando sono al Napoli, non ho mai avuto questa continuità. Per me, ma per ogni giocatore, è piu facile quando c'è la continuità. Mi piace molto Gattuso, prepara bene le partite. Ci aiuta sempre nei momenti difficili, è sempre al nostro fianco. Mi piace tanto vincere in questa città, i tifosi meritano il meglio".