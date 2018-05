Napoli, Maksimovic rientra dal prestito: il futuro nelle mani di Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Nikola Maksimovic, dopo i sei mesi passati in prestito allo Spartak Mosca, è tutto nelle mani di Carlo Ancelotti. Il giocatore rientrerà al Napoli con l'intenzione di riscattarsi dopo un biennio in chiaroscuro e un'operazione costata 25 milioni di euro. A decidere però se resterà in azzurro o se dovrà partire ancora sarà il nuovo tecnico, che ancora non ha preso in considerazione la sua posizione in rosa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.