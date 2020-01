© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, è vicino il rinnovo di contratto col Napoli per Maksimovic. Il ds Giuntoli ha già discusso varie volte con il suo agente Popovic e ora siamo arrivati ai dettagli. Il difensore, che ha il contratto in scadenza nel 2021, prolungherà per tre stagioni a 1,5 milioni all'anno fino al 2024.