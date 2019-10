Napoli, Malcuit oggi l'intervento. Rientro non prima di marzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come da programma quest'oggi Kevin Malcuit, difensore del Napoli infortunatosi nel match di Ferrara contro la SPAL, verrà visitato a Roma dal professor Mariani presso Villa Stuart. Come riporta il Corriere dello Sport, però il difensore partenopeo potrebbe essere già operato nella medesima struttura nelle prossime ore. Poi il consueto protocollo per il recupero e rientro previsto non prima di marzo.