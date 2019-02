© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kevin Malcuit, terzino azzurro, prima della partita contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Penso di essere arrivato in una grande squadra, con ottimi calciatori e un grande allenatore. In questo modo si impara rapidamente e così sto provando a fare. Milan? Siamo delusi dalla prestazione e dall'eliminazione dalla Coppa Italia. Non abbiamo giocato bene, ma stasera c'è una partita in casa che abbiamo preparato bene e vogliamo vincere. Bisogna riscattare quanto accaduto in Coppa Italia. Quagliarella? Abbiamo una grande difesa, abbiamo lavorato e sappiamo come marcarlo. Ho un'estrema fiducia. E' un grande calciatore, ma speriamo di fermarlo".