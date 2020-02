© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United è alla ricerca di un altro centrale difensivo che possa fare da partner a Harry Maguire la prossima stagione. Stando a quanto riferito dal quotidiano Star, Kalidou Koulibaly è il principale obiettivo per l'estate. Da tempo i Red Devils seguono il difensore del Napoli e per questo sono in vantaggio nella bagarre che vede coinvolte anche Arsenal, Tottenham e Chelsea.