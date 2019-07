Napoli, mancano i tweet di ADL per Manolas e Albiol. Ma è un pro forma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una clausola rescissoria esercitata per potenziare la squadra, dopo aver registrato quella utilizzata dal Villarreal per prelevare uno dei titolari del recente passato. Il Napoli ha ingaggiato Kostas Manolas, in seguito alla volontà espressa da Raul Albiol di tornare in patria, senza perdere tempo e affondando il colpo fin da subito.

La clausola dello spagnolo. Il Villarreal ha già versato nelle casse azzurre i quattro milioni di euro utili per assicurarsi l'ex Real Madrid, che sta ormai liberando la sua casa partenopea per avvicinarsi alla sua Valencia.

Manolas ufficializzato dalla Roma. Così De Laurentiis ha messo mano al portafogli e sborsato i 36 milioni utili per assicurarsi il miglior difensore della Serie A sul mercato, mettendolo al fianco di Koulibaly - il migliore in assoluto della massima divisione - per comporre una coppia sulla carta imperforabile. Per la soddisfazione di Carlo Ancelotti, che negli ultimi mesi aveva indicato proprio il greco come elemento prezioso per blindare la retroguardia.

Manca l'ufficialità del Napoli e l'addio ad Albiol. Il club azzurro attende le visite mediche del greco, per poi dargli il benvenuto tramite l'account Twitter del presidente De Laurentiis. Più o meno in contemporanea arriverà il saluto allo spagnolo, grande guerriero nelle ultime sei stagioni all'ombra del Vesuvio. Una semplice formalità per un cambio della guardia necessario per questioni anagrafiche, per la soddisfazione di tutte le parti in causa o quasi. Gli unici insoddisfatti, visto il valore di Manolas, sono i tifosi della Roma.