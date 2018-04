Napoli, mani su Rui Patricio. L'affare si può chiudere a 20 mln di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Rui Patricio il primo obiettivo del Napoli per sostituire Pepe Reina, portiere che ha già firmato con il Milan. Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, il club partenopeo è pronto ad assecondare le richieste dello Sporting Club e a mettere sul piatto 20 milioni di euro richiesti per l'acquisizione del portiere classe '88.