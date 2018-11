Napoli, manita all'Empoli preservando sei titolari in vista del PSG

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli errori sotto porta con la Roma sono già un ricordo. Il Napoli rifila una spettacolare manita ad un ottimo Empoli - iniziando nel migliore dei modi il ciclo di sette gare contro medio-piccole - stavolta trasformando in oro tutto quello che toccano gli attaccanti e portando persino Ancelotti ad evidenziare nel post-partita che il risultato non rispecchia del tutto l'andamento del match. La squadra di Andreazzoli infatti reagisce con un buon fraseggio al vantaggio di Insigne, anche al raddoppio di Mertens, nella ripresa rientra in partita con un'imbucata di Caputo prima di subire il 3-1 di Mertens che incanala la partita, ed i due gol nella parte finale - del subentrato Milik, apparso cattivo e famelico come mai quest'anno, ed il tris di Mertens in ripartenza - valgono una dura lezione per l'Empoli, sempre propositivo ma che non può far altro che constatare l'enorme differenza di qualità dei rispettivi reparti offensivi. "Insigne e Mertens non si fermano, poi sono entrati Callejon e Milik dalla panchina, allora arrivederci", l'eloquente commento di Andreazzoli.

"Il risultato ci premia, ma abbiamo fatto meglio con la Roma pur senza vincere. L'Empoli ha avuto maggiore controllo, giocando meglio di noi". Carlo Ancelotti nel post-partita prova a riportare tutti con i piedi per terra con dichiarazioni finalizzate più che altro a tenere alta la tensione per il PSG. La prova in realtà è più che positiva, al netto di qualche disattenzione difensiva, considerando la quattordicesima formazione proposta su quattordici gare e l'ampio turnover che a tutti gli effetti serve a preservare ben sei giocatori in vista della gara decisiva di Champions: restano a guardare infatti Ospina, Albiol, Mario Rui, Hamsik ed entrano solo per uno spezzone Allan e Callejon. Non entusiasma la coppia di mediani Diawara-Rog, che si fa sentire più che altro nella pressione e nel recupero alto, mentre arrivano conferme importanti sul momento magico di Mertens, salito a quota sei gol in quattro partite, e praticamente certo del posto da punta contro il PSG.