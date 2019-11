Napoli, Manolas: "Concentrato a dare il massimo, pensiamo al campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore del Napoli, prima del match contro il Liverpool è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che affrontiamo una squadra che l'anno scorso ha vinto la Champions League ed è tra le più forti in Europa. Qui non perdono da cinque anni in Europa. E' difficile, ma noi dobbiamo mettere tutto e provarci fino alla fine per non uscire sconfitti".

Che sensazioni hai avuto durante il viaggio fino ad Anfield? "Io penso alla partita. La partita non inizia quando fischia l'arbitro, ma dagli allenamenti. La mia sensazione è di sentirmi concentrato per dare il massimo".

Sulla formazione: "La filosofia è sempre la stessa, il nostro sistema è sempre lo stesso. Vediamo la partita e poi facciamo i conti".