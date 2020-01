© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Che allenatore è Gattuso? Dà l'anima, è preparato, si vede il suo lavoro in campo. Lavoriamo duramente negli allenamenti, spero che arrivino i risultati perché meritiamo di più". Intervistato da Sky Sport, il difensore del Napoli Kostas Manolas fa il punto sulla stagione, soffermandosi brevemente anche sul mercato: "Se Demme potrà aiutare? Non guardo la Bundesliga, non lo conosco bene ma spero che possa darci una mano".