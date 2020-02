vedi letture

Napoli, Manolas dopo la vittoria con l'Inter: "Noi favoriti? Non credo, qualificazione al 50 e 50"

"Abbiamo rialzato la testa vincendo contro un grande avversario". Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato così subito dopo la fine della gara di Coppa Italia vinta contro l'Inter: "Dopo una sconfitta pesante contro il Lecce non era facile reagire e noi ci siamo riusciti. E' stata una bellissima prestazione di squadra e questo è importante. L'Inter sta lottando per lo scudetto e noi abbiamo dimostrato di poter lottare ad armi pari contro di loro. Stiamo lavorando con grande impegno durante la settimana proprio per trovare continuità. Purtroppo non riusciamo sempre ad esprimerci e a volta caliamo di concentrazione alla prima difficoltà. Questo è una aspetto che dobbiamo eliminare per riuscire ad esprimerci sempre sfruttando tutte le nostre potenzialità. Napoli favorito ora per la qualificazione? Non credo, ce la giochiamo 50 e 50 al San Paolo. L'inter è una grande squadra e bisognerà lottare fino all'ultimo secondo"