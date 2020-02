Napoli, Manolas duro: "Messi malissimo se non sfruttiamo le occasioni, dobbiamo crescere"

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha segnato un gol importante contro il Torino e nel post-partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo fatto una buona gara. Quando abbiamo così tante occasioni però dobbiamo sfruttarle, altrimenti rischiamo di pareggiare. Siamo messi malissimo perché non sfruttiamo le occasioni e alla prima contro prendiamo gol. Dobbiamo crescere in questo. Non bisogna perdere concentrazione, in un attimo si subisce gol e si riapre la gara. Gol? Il mio lavoro è non prendere gol, poi se riesco a segnare ancora meglio. Clasico? Sì, lo guarderò sicuramente perché mi piace il calcio".