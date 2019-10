Napoli, Manolas: "Insigne-Ancelotti? Litigi rendono vivo lo spogliatoio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Napoli Kostas Manolas ha parlato a Radio Kiss Kiss di tutti i temi di attualità riguardanti la squadra azzurra. Ecco quanto evidenziato da TuttoNapoli.net: "Oggi non mi sono allenato, ho ancora dolore. Ho un'infrazione alla costola, è molto doloroso. Non ci sarò contro la Spal, poi vedremo giorno dopo giorno".

Il Salisburgo era imbattuto in casa da 3 anni? "Abbiamo fatto la gara che serviva per vincere, loro sono una squadra molto fisica, sa palleggiare, è molto forte. In casa non perdeva da non so quante partite, la partita è stata vinta meritatamente".

L'abbraccio del gruppo ad Ancelotti? "Mi piace leggere le cose, qua vedo che facciamo catastrofismi facilmente. Ma se nello spogliatoio non si litiga vuol dire che non è vivo, serve anche questo. Per me non c'è mai stato un problema tra Insigne e l'allenatore. Magari un piccolo litigio, ma lui è il nostro capitano, se sta bene possiamo vincere facilmente".

Questo Napoli può ambire ad andare oltre gli ottavi? "Questo gruppo ha grande potenza, è molto forte e ancora non abbiamo fatto vedere il nostro meglio. Questa squadra ha tanta forza che non ha fatto ancora vedere. Ciò che vedo negli allenamenti, da quando sono arrivato, è una squadra tecnica, veloce nel ripartire e giocare nello stretto. Siamo una squadra forte, vedrete che piano piano faremo meglio e andremo verso la vetta".

La rosa ampia? "Questa è la forza di questo gruppo. Il mister non ha paura di cambiare nessuno, sono tutti titolari, non sappiamo mai chi gioca prima della partita. Dobbiamo tenerci tutti pronti, siamo tutti uguali e dobbiamo essere pronti per dare il massimo".

L'intesa con Koulibaly? "E' un giocatore straordinario, è stato criticato dopo due partite andate male, questo non è giusto! E' fortissimo e deve continuare a dare il suo contributo come fa sempre per il Napoli. Pallone d'oro? Gli faccio i miei complimenti, non è facile per un difensore essere candidato".

Luperto? "E' un professionista molto serio, si allena sempre forte e meritava questa occasione, ha giocato anche a Torino ed ha fatto bene. E' un giocatore che ha futuro e può stare tranquillamente a Napoli, anche tra i titolari".

Com'è l'ambiente a Napoli? "Come a Roma è un ambiente difficile, caldo. Non ho paura della pressione, darò sempre il massimo per la mia squadra, lo farò sempre al 120%".

Manolas è un leader? "Ci sono tanti giocatori di personalità, ci sono giocatori che hanno giocato nel Real come Callejon, Insigne è il capitano, Koulibaly candidato per il pallone d'oro, Zielinski, Fabiàn. Llorente ha vinto Europeo e Mondiale. Non bisogna avere uno o due leader, tutti devono dare il massimo in partita e in allenamento".

SPAL-Napoli? "Quello che abbiamo fatto ormai è passato, ora contro la Spal siamo favoriti ma in Serie A non c'è partita facile. Dobbiamo prendere i tre punti, senza quelli ci allontaniamo dalla vetta. Se restiamo concentrati allora sarà una partita da vincere".

Come ho visto l'attacco? "Mertens è un giocatore che se gli dai mezza possibilità ti fa gol. Milik è un ragazzo serio, con tanta potenzialità fisica e tecnica, piano piano stra crescendo. L'infortunio l'ha tenuto fuori ma sta crescendo e può dare il suo contributo. A me hanno fatto gol contro la Roma, sono fortissimi. Haland? E' un ragazzo giovane, molto fisico e veloce, lotta su ogni pallone, può diventare un campione ma stiamo calmi. Alla sua prima stagione ha fatto 7 gol in Champions, ha le prospettive per diventare un campione ma bisogna avere pazienza".

E Ibra, come lo accoglierebbe lo spogliatoio? "Non c'è bisogno di accoglierlo, si accoglierebbe da solo! E' l'attaccante più forte che abbia mai incontrato, se arriverà sarà il benvenuto da tutti! Ora non c'è e noi ci godiamo i nostri attaccanti che sono forti allo stesso modo".