Napoli, Manolas non ha dubbi: "Vogliamo tornare in campo, siamo pronti per andare avanti"

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss commentando l'attuale situazione: "Vogliamo tornare in campo e si vede anche da come ci stiamo impegnando a casa. Tutti siamo pronti per proseguire in questo grande lavoro".

Quando tornerete in campo pensa che avrete più fame di prima?

"Sì perché in campionato siamo ancora troppo indietro. Non abbiamo la classifica che meritiamo perché abbiamo fatto male all'inizio ma tutti ora abbiamo fame e lo si vede da come seguiamo l'allenatore".

Qual è la situazione nel suo paese?

"Molto migliore rispetto all'Italia. Sono contento perché nel mio paese, Naxos, non ci sono casi. Per questo sono sereno per la mia famiglia anche se sono chiusi in casa come noi".