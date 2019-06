Napoli-Manolas, oggi la fumata bianca: Raiola prova a inserire la clausola

© foto di Federico Gaetano

Cristiano Giuntoli è a Montecarlo in compagnia di Mino Raiola e anche nella giornata di ieri c'è stato un summit per mettere a posto le ultime cose per il passaggio di Kostas Manolas al Napoli. C'è stato qualche leggerissimo intoppo dovute alle richieste dell'agente italo-olandese, ma l'affare si farà. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio della situazione, raccontando cifre e dettagli di una operazione che si avvia verso la conclusione.

Accordo - Dopo due giorni di intense trattative, Mino Raiola, agente di Manolas, e il Napoli hanno trovato un accordo per il contratto del greco. Il centrale firmerà un quinquennale da 4 milioni netti e si metterà a disposizione di mister Ancelotti. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta come nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, vista la necessità della Roma di fare plusvalenza entro la fine di giugno, anche se questo scenario non è certo perché con Raiola (che chiede l'inserimento di una clausola rescissoria) si stanno limando gli ultimissimi dettagli.