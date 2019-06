Napoli, Manolas resta il piano-A per la difesa. Tre le alternative

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raul Albiol è sempre più vicino al Villarreal, il Corriere dello Sport scrive che il Napoli ha fissato in Kostas Manolas il piano-A per sopperire all'addio dello spagnolo. La Roma chiede 36 milioni di euro cash senza trattare la cifra della clausola rescissoria, per questo il ds partenopeo Cristiano Giuntoli ha sondato anche alternative al greco. Nikola Milenkovic e Joachim Andersen di Fiorentina e Sampdoria restano sul taccuino, così come l'altro viola German Pezzella.