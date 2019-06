Napoli, Manolas spinge: ADL punta sulla volontà del giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue su più tavoli il lavoro del Napoli sul mercato. Se da un lato il club e’ riuscito a limare le cifre per James - scese a circa 5mln di prestito e intorno ai 30-35 di diritto di riscatto - per un’operazione che va verso la formalizzazione, per Kostas Manolas non c’è ancora l’intesa con la Roma e prosegue il braccio di ferro tra i due club.

Con la partenza di Raul Albiol, il difensore greco e’ il primo obiettivo di Ancelotti. Manolas ed il suo agente Raiola - impegnato su più fronti con ADL - ha un accordo blindato con il Napoli che e’ quindi convinto che l’affare alla fine si farà. Probabilmente lo stesso vale per la Roma che deve cedere il giocatore, ma anche incastrare il massimo ricavo entro il 30 giugno per il fair play finanziario. Il Napoli per andare a riformulare anche il proprio bilancio, inserendo un’uscita così rilevante prima della chiusura, vuole trattare la cifra di 36mln indicata dalla clausola. Nell’affare potrebbe rientrare anche Diawara, ma con la Roma che inserirebbe il pagamento nel prossimo bilancio che inizierà il 1 luglio, anche se il primo obiettivo resta in quel ruolo Veretout. Incastri e schermaglie che entrambe le società hanno interesse a superare.