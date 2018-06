Napoli, manovre in mediana: doppio colpo dalla Liga dopo le cessioni

© foto di J.M.Colomo

Domani sono attese le visite mediche e la firma di Verdi, ma il mercato del Napoli entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Non solo il portiere - il favorito resta Leno, con cui c'è già l'accordo - ed il vice-Hysaj con Lainer del Salisburgo in pole, le manovre più importanti sono previste per il centrocampo. In primis bisognerà sbloccare le cessioni designate, ma volute anche dai protagonisti, che sono quelle di Jorginho al Manchester City e Hamsik in Cina, probabilmente all'Evergrande di Cannavaro. Quella più vicina è sicuramente quella del regista, primo obiettivo di Guardiola, e la differenza tra i 47mln più circa 5 di bonus e la richiesta di 50 di base fissa sembra assolutamente colmabile per un club come quello inglese. Per il capitano - che ha scelto di giocare gli ultimi tre anni in Cina a circa 12mln di euro netti a stagione - c'è l'ostacolo della luxury tax del governo cinese ma De Laurentiis potrebbe scendere dalla richiesta di 30mln per favorire l'operazione per accontentare il capitano e simbolo della sua gestione.

Solo dopo le due cessioni, il Napoli proverà a chiudere due delle diverse trattative abbozzate in questi giorni per la mediana. Proprio sui 30mln chiesti per Hamsik è fissata la clausola di Fabian Ruiz del Betis Siviglia, mezzala di fisicità e qualità classe '96 monitorata anche dalle big spagnole ma che il Napoli segue da tempo, al punto da avere già una bozza d'intesa con l'entourage. Per il regista invece si cerca un giocatore capace anche di interpretare il ruolo all'occorrenza da mediano per il 4-2-3-1 ed oltre al nome di Badelj - molto più indietro Paredes dello Zenit e Seri del Nizza - sono in crescita le quotazioni di Stanislav Lobotka, '94 del Celta Vigo che ha aperto a trattare al di sotto della clausola di 45mln di euro considerando anche la volontà del giocatore di fare il salto in Champions dopo ottime stagioni. "Il club mi ha chiesto di lui e lui mi ha chiesto del club: l’ho raccomandato, ha un grande futuro davanti a sé", disse proprio il connazionale Hamsik appena un mese fa. Un doppio colpo dalla Liga, quello che fiuta il ds Giuntoli, che permetterebbe al Napoli di abbassare età media e forse anche il monte ingaggi, lasciando margine economico per intervenire in altri ruoli. Prima, però, ci sono le cessioni.