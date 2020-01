Napoli, manovre per l'attacco: oggi firma Petagna e Mertens non parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proseguono le manovre sul mercato tra presente e futuro. Dopo Demme, Lobotka, Rrahmani (per la prossima stagione) e Politano, oggi il Napoli è pronto ad annunciare il quinto acquisto che confermerà il club partenopeo primo in Europa come investimenti in tutta Europa. Andrea Petagna è infatti atteso in mattinata a Villa Stuart per le visite mediche, prima della firma in Filmauro, ma - come accaduto per il difensore del Verona - vestirà l'azzurro solo da luglio. Nessun rilancio ha infatti convinto la Spal a cedere la punta classe '95 a gennaio e l'accordo che verrà formalizzato nelle prossime ore ammonta a circa 16-17mln di euro più bonus.

L'arrivo posticipato di Petagna ha bloccato Fernando Llorente, da tempo nel mirino dell'Inter e non solo, anche perché Dries Mertens non è ancora pronto - ieri è tornato ad allenarsi in parte in gruppo - ed il Napoli nelle prossime settimane sarà impegnato su tre fronti. Anche il belga è stato al centro di rumors, in particolare per un ritorno prepotente del Chelsea, ma il Napoli non sembra interessato ad un semplice indennizzo, nonostante la scadenza a giugno, ed il giocatore stesso ha l'obiettivo di firmare il record di gol in azzurro (a -3 da Hamsik) per poi valutare più avanti le varie offerte. A partire da quella di De Laurentiis che potrebbe migliorare la proposta biennale da circa 4mln di euro, aggiungendo anche il bonus alla firma richiesto dall'entourage dell'attaccante. Manovre che proseguiranno a mercato chiuso.