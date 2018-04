Napoli, Marcelino si chiama fuori: "Al 99% resto al Valencia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Valencia Marcelino, nome emerso nella giornata di oggi come papabile eventuale sostituto di Maurizio Sarri al Napoli, ha parlato del suo futuro nell'odierna conferenza stampa: "In tutta la mia carriera sono sempre stato orgoglioso di ciò che ho fatto e quest'anno secondo me abbiamo superato le aspettative. Futuro? Non abbiamo ancora parlato del mio rinnovo. Ora la mia priorità è blindare il quarto posto, ma secondo me ci sono il 99% di possibilità che anche la prossima stagione io resti l'allenatore del Valencia".