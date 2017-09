Napoli, Mario Rui accelera: dopo la sosta può entrare nelle rotazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono diciotto gli azzurri già impiegati da Maurizio Sarri in quest'inizio di stagione. Al rientro dopo la sosta il dato è destinato a crescere ulteriormente, a testimonianza di una rosa ampia e che quest'anno Sarri può sfruttare a pieno dopo un ulteriore anno di lavoro tattico, in particolare sui tanti giocatori arrivati la scorsa estate. Queste due settimane di lavoro a Castelvolturno serviranno anche per l'inserimento di Mario Rui, impegnato a recuperare pienamente la forma dopo i contrattempi estivi - a partire dal mancato ritiro con la Roma in attesa della cessione al Napoli - per rappresentare sin dal primo tour de force tra Campionato e Champions una validissima alternativa a Ghoulam.

Voluto fortemente da Maurizio Sarri, che l'ha avuto già ad Empoli, l'ex terzino della Roma conosce alla perfezione le richieste del tecnico ed il suo gioco e, una volta al top della condizione, non dovrebbe avere problemi a ritagliarsi uno spazio. Anche per questo la scelta è ricaduta su di lui per andare a migliorare in competitività un tassello, quello del vice-Ghoulam, che negli ultimi anni ha visto l'algerino giocare ininterrottamente con Strinic quasi mai preso in considerazione (se non a gennaio per la partenza in coppa d'Africa di Ghoulam).