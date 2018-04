Napoli, Mario Rui al 45': "Manteniamo questo pressing fino alla fine"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce 0-0 il primo tempo tra Juventus e Napoli. All'intervallo Mario Rui, terzino azzurro, è intervenuto al microfono di Premium Sport: "E' vero ce abbiamo fatto una partita fatta di pressione alta per metterli in difficoltà, ma è normale perché la Juve è una grande squadra. Cercheremo di mantenere questo pressing fino alla fine per vincere la partita".