© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo è 0-0 tra Napoli e Cagliari. Il terzino azzurro Mario Rui all'intervallo ha commentato il primo tempo ai microfoni di Sky Sport: "Qualche rischio ci sta, vedendo come giochiamo. L'importante è mantenere l'equilibrio, cercare di continuare a spingere come stiamo facendo e velocizzare qualche volta di più. La squadra c'è, giochiamo contro un avversario forte, ma proveremo a mantenere questo livello per portare a casa il risultato".