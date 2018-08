Napoli, Mario Rui: "Bello lavorare con Ancelotti. Allan non stupisce più"

Fonte: tuttonapoli.net

Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "E' stata una vittoria veramente importante con la Lazio, visto che nel precampionato non si stava facendo benissimo, ma ci poteva stare in quel momento, dopo la nostra dura preparazione. Le gambe non andavano al massimo, invece a Roma abbiamo fatto vedere che il Napoli c'è e ci sarà, dopo i primi 20 minuti. Era meglio non prendere gol, ma ci sono delle cose brutte che arrivano per un fine migliore. Dal gol di Immobile abbiamo cominciato a giocare meglio. Ancelotti è stato bravo".

Che percorso può fare il Napoli? "Se continua su questa strada potrà fare veramente bene. Ci auguriamo che sia un anno ancor più bello dell'anno scorso".

Com'è lavorare con Ancelotti? "E' molto bello. Non lo conoscevo, sapevo solo ciò che ha vinto, ma è stata una sorpresa. Abbiamo trovato una persona umile che ci trasmette grande serenità".

Giuffredi dice che il gioco di Ancelotti è perfetto per te. "Il mio procuratore ha sempre stravisto per me, lo dice spesso perché mi vuole bene. Quest'anno siamo più liberi, ma anche se spingiamo sia io che Hysaj stiamo lavorando sugli equilibri. Se saliamo noi c'è qualcun altro che resta basso per equilibrare la squadra".

Siete un gruppo fantastico. "Lo è sempre stato. Anche l'anno scorso dicevo che mi sembrava di essere a Napoli da tanto tempo. Questo è il gruppo Napoli, accogliente, caloroso. C'è tanta amicizia tra noi e credo che si veda anche in campo".

Sul Milan: "Secondo me è più forte dello scorso anno. Non hanno giocato la prima, ma abbiamo avuto la possibilità di vedere la gara col Real Madrid e abbiamo visto che è forte, una squadra con grande individualità. Ma spero che i tre punti restino a noi".

Che ti aspetti da questa stagione? "Vorrei migliore la scorsa annata. Non abbiamo vinto il campionato ma ci siamo andati vicino. Spero di continuare a crescere e chissà che quest'anno non sia meglio di quello scorso".

Quanto fa bene CR7 al calcio italiano? "Fa molto bene perché da quando è arrivato anche dall'estero ci guardano più persone. Quest'anno potrà essere uno dei migliori campionati degli ultimi anni".

Ronaldo può essere uno stimolo? "Poter affrontare questi campioni è un orgoglio, ti motiva, ti carica e credi veramente di poterli battere. Anche se non sarà facile proveremo a farlo".

E' un Napoli più maturo? "E' una squadra cresciuta nel corso degli anni da quando è arrivato Sarri. Ogni anno è sempre andato meglio, speriamo che questo possa continuare con Ancelotti".

Su Reina: "Sarà un avversario, ma è una bella occasione. E' un amico vero, è stato un fratello, quasi un papà. Sarà una grande emozione vederlo, mi fa molto piacere".

Sulla tua fascia ci sarà Suso. "Poter affrontare questi giocatori è sempre bello. Più forti sono meglio ti prepari e più ti carichi. Non sarà facile, ma con l'aiuto della squadra proveremo a fermare tutti i giocatori rossoneri, non solo Suso".

Può essere un campionato più avvincente? "Sì. Lo scorso anno c'erano solo due squadre a contendersi lo scudetto, quest'anno invece ce ne saranno cinque. Si sono rafforzate tutte, sarà uno dei campionati più belli".

Sulla Champions League: "E' uno dei nostri obiettivi, è la competizione più importante a livello di club. Faremo il massimo per giocarcela".

Dove puoi migliorare? "Potrei fare ancora meglio la fase offensiva. Ho acquisito fiducia, mi sento meglio rispetto alla scorsa stagione. Posso fare ancora meglio nella parte d'attacco".

Con Milik ti trovi bene, potrà venire spesso ad abbracciarti. "Lavoriamo spesso sulle sovrapposizioni e sui cross. L'importante è che si attacchino bene gli spazi con più giocatori".

Su Allan: "Non mi stupisce più. Fa sempre la solita partita. Da quando ci gioco insieme fa sempre la stessa gara a gran livello".