Napoli, Mario Rui bocciato: discorso aperto col Real per Theo Hernandez

© foto di J.M.Colomo

Nel corso di questa stagione Carlo Ancelotti ha acquisito più informazioni circa il suo Napoli e adesso è pronto a programmare la prossima annata. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore di Reggiolo ha confermato Faouzi Ghoulam, ma bocciato Mario Rui. Ed è per questo che un colpo in estate per la fascia sinistra di difesa va fatto. Oltre a Timothy Castagne, resta nel mirino Theo Hernandez, per cui cè un discorso aperto con il Real Madrid.