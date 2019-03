© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Rui ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della convincente vittoria ottenuta contro il Salisburgo: "Nei primi 30 minuti siamo stati bravi e lucidi, negli ultimi 10 invece è venuta a mancare un po’ di questa lucidità. Non siamo stati superficiali ma eravamo un po’ stanchi, loro anche sotto di 3 gol non hanno mollato, non si sono mai fermati, quindi bisogna fargli i complimenti, sono una grandissima squadra, giovane e con tanto futuro. Son stato fuori per un po’, però anche non facendo parte della squadra mi sono allenato molto e bene. In ogni caso la cosa più importante era la prestazione della squadra, abbiamo dato continuità alla bella partita fatta in precedenza".