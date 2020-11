Napoli, Mario Rui e Ghoulam a sorpresa in tribuna contro il Bologna. Esclusi per scelta tecnica

A sorpresa due giocatori del Napoli non saranno in panchina in occasione della sfida delle 18 contro il Bologna. Si tratta di Mario Rui e Ghoulam: non erano previsti in formazione iniziale, ma sorprende l'esclusione dalla panchina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'esclusione per scelta tecnica potrebbe essere ricondotta a qualche incomprensione interna.