© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Rui è in uscita dal Napoli e il suo nome fa gola a diversi club, non soltanto in Italia. Stando a quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, sul giocatore ci sono anche i russi dello Zenit San Pietroburgo e gli inglesi del Newcastle. In Italia da tenere sotto osservazione le piste Torino e Milan, soprattutto i rossoneri perché stanno per accogliere in panchina Marco Giampaolo, un allenatore il cui feeling con Mario Rui è ottimo.