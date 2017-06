Napoli-Mario Rui, la Roma fa muro: per ora è incedibile

Fonte: Gazzamercato

© foto di Federico Gaetano

La Roma fa muro per Mario Rui. L'incontro andato in scena oggi, a Trigoria, non ha prodotto i risultati sperati. L'intenzione era quella di sbloccare la trattativa con il Napoli, ma i giallorossi hanno spiegato ad agente e calciatore che, almeno per il momento, la situazione non permette il suo addio complice anche l'infortunio di Palmieri. La volontà del portoghese è quella di riabbracciare Maurizio Sarri, in virtù anche di una situazione economica vantaggiosa: il Napoli offre un quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione, lui attualmente ne percepisce 1,2 per 4 anni.