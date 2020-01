© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, il difensore del Napoli, Mario Rui, ha parlato anche del momento di Insigne e delle ultime settimane degli azzurri. Queste le sue parole: "Non c'è mai stato Insigne da solo contro tutti, sicuramente non era aiutato ma il suo atteggiamento è sempre stato positivo. Lorenzo rimane un giocatore straordinario che può fare la differenza. La classifica non è quella che meritiamo come squadra, non c'è mai stato un problema di gruppo. Adesso dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto, fin dalla prossima partita, perché la vittoria contro la Lazio non cancella tutti i mesi difficili".