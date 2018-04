Napoli, Mario Rui: "Non possiamo più sbagliare nulla per lo scudetto"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Rui, terzino del Napoli, prima del match col Chievo è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "A questo punto abbiamo visto che non si può più sbagliare nulla. Mancano poche partite alla fine, proveremo a fare risultato a partire da oggi. Il Chievo è una squadra che solitamente ci crea difficoltà per le qualità fisiche che hanno, ma noi cercheremo di metterli in difficoltà con il nostro gioco. Proveremo a fare un po' meglio di quanto fatto col Sassuolo. Vogliamo tenere il più possibile la palla, creare le nostre occasioni e portare a casa i tre punti".