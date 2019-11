© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Rui, difensore del Napoli, ha parlato dal ritiro del Portogallo confermando il silenzio stampa imposto dal club azzurro: "Non posso rispondere a domande sul ritiro, non posso parlare di Napoli. Il rapporto con Ancelotti è ottimo come sempre, ma ripeto: non posso rispondere a domande legate al Napoli. Sono impegnato con il Portogallo e possiamo commentare esclusivamente ciò che avviene con la Nazionale".