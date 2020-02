Napoli, Mario Rui polemico: "Tremila telecamere e nessuno controlla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non accennano a placarsi le polemiche arbitrali del Napoli nei confronti dell'arbitro Giua, dopo la sconfitta interna con il Lecce. A tal proposito, a Sky Sport, il terzino azzurro Mario Rui ha spiegato: "La partita è finita 3-2 con un rigore non dato, magari in quel momento avrebbe potuto cambiare la storia della gara. Ci sono tremila telecamere e non mi sembra giusto che non si vada a controllare, non è la prima volta che ci capita un check senza poi andare a controllare. Dal campo non avevo la visuale libera, rivedendo l'azione mi sembra tutto un po' strano, perché il nostro giocatore è stato ammonito. Si poteva cambiare il giudizio. Abbiamo perso e fatto tantissimi errori, comunque".