Napoli, Mario Rui: "Qui come col Liverpool, l'importante è vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Rui, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida di Champions League sul campo del Genk ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Ci sarà bisogno del vero Napoli perché sappiamo che affronteremo una squadra difficile, che non ha fatto bene la prima partita. Ma in Champions non ci sono partite facili o scontate. Se ci sarà da soffrire sapremo soffrire, l'importante è portare a casa i tre punti".

Tu sei reduce dal gran duello - vinto - con Salah. "Sinceramente non penso molto a questo, penso ad aiutare i compagni, come loro fanno con me. Se giochiamo uniti come col Liverpool avremo più possibilità di fare un bel risultato qui".